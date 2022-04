Fêtes de Pâques : Bernard Cissa dévoile "Je t'aime"

C'est à l'occasion des fêtes de Pâques célébrées ce dimanche, que l'artiste-chanteur international sénégalais, Bernard Cissa, a décidé de sortir sa nouvelle vidéo intitulée ‘’Je t'aime’’, dédiée à toute la communauté chrétienne.





Au commencement de la vidéo, on voit l'artiste perché sur une chaise, devant un piano, vêtu d'un costume blanc émaillé par une fleur rouge et d'une chemise noire collée par un nœud papillon multicolore, ses mains posées et laissent apparaître une mélodie profonde qui en dit long sur toutes les sonorités envoûtantes par lesquelles l'artiste interprète, dans une voix évangélique, son titre aussi sublime intitulé "Je t'aime".





Dans ce clip, on y trouve de l’émotion pure sublimée par une imagerie sobre qui montre toute la force de sa musique et sa foi envers le Christ. L'artiste lance un message d'amour et de paix dans un monde aussi cruel, à travers cette chanson aussi magnifique qu'il a sortie ce dimanche, en marge de la fête pascale.