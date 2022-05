Parrainage-législatives 2022 : Les responsables de BBY de Dakar collectent plus de 540 600 parrains

Les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de la région de Dakar sont plus que jamais déterminés à donner une majorité au président de la République à l’Assemblée nationale lors des élections législatives du 31 juillet 2022. Depuis que le top départ a été donné pour le parrainage, Amadou Ba et Cie se sont mobilisés comme un seul homme afin de collecter le maximum de parrains à travers les 5 départements de Dakar. Ainsi, ils ont pu obtenir, à ce jour, 540 632 parrains, selon le délégué régional de Dakar pour la collecte des parrainages de BBY.



En effet, le ministre Amadou Ba qui procédait ce vendredi 6 mai, à la remise officielle des fiches de parrainage de la région de Dakar à la déléguée nationale du parrainage de BBY, Mme Aminata Touré, a renseigné que ces 540 632 parrains sont répartis entre les cinq (5) départements que compte la région de Dakar, à savoir : 252 145 pour le département de Dakar ; 79 860 pour le département de Rufisque ; 28 095 pour le département de Guédiawaye ; 55 785 pour le département de Keur Massar ; et enfin 106 643 parrains pour le département de Pikine ; y compris également les 18 104 parrains qui ont été collectés par les femmes de Benno de la région de Dakar.

« Un travail très satisfaisant facilité par l’engagement de tous »

Au cours de la rencontre qui s’est tenue au siège national de l’APR et qui a enregistré la présence de tous les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de Dakar, notamment des ministres d’Etat, des ministres, des députés, des directeurs généraux, entre autres, le délégué régional du parrainage de Dakar s’est réjoui de ces résultats obtenus.

Selon Amadou Ba, ce travail « très satisfaisant » a été facilité par l’engagement de tous mais surtout les responsables de Benno de Dakar qui, soutient-il, se sont mobilisés comme un seul homme pour rencontrer les populations dakaroises. A l’en croire, ce résultat a été obtenu grâce à « l’unité retrouvée derrière le Président Macky Sall pour la mise en œuvre de sa vision ».

« Les législatives du 31 juillet 2022 sont des « élections capitales »

Sur ce, après avoir remercié le bon Dieu et les militants et sympathisants de la mouvance présidentielle, le politique a soutenu que les législatives du 31 juillet 2022 sont des « élections capitales ». Pour lui, il n’y a pas quelque chose qui vaille que d’assurer la victoire dans les 5 départements de la région de Dakar. « On a le choix entre un avenir radieux, entre une vision claire et le choix d’une aventure », a-t-il lancé.

Amadou Ba renseigne en outre que ces résultats remis à la déléguée nationale du parrainage de BBY au Sénégal sont un travail qui ne fait que commencer et il ne reste que de le poursuivre. « Il nous reste maintenant, camarades vous qui êtes là, il nous reste, en tant que responsable, de continuer ce travail, d’être à la rencontre des militants, matin, midi et soir, jusqu’au 31 juillet pour pouvoir transformer, et ça sera fait d’autant plus qu’on l’a fait déjà en 2019, ces résultats en suffrages pour la coalition Benno Bokk Yaakaar », incite-t-il ses camarades.

Le délégué régional du parrainage de Dakar a également renseigné que tous les partis politiques qui composent la coalition présidentielle, sans exception, sont « engagés pour parrainer la liste BBY ».

Le délégué régional du parrainage de Dakar a, par ailleurs, demandé à ses camarades responsables politiques de BBY de lui remercier vivement le président de la République, Macky Sall, pour « la confiance renouvelée » à son égard.

« Ces 540 632 parrains représentent tous les segments de la population de Dakar »

Mme Aminata Touré, déléguée nationale du parrainage, pour sa part, après avoir reçu les fiches de parrainage, a félicité Amadou Ba et l’ensemble des responsables politiques de Benno de la région de Dakar, sans oublier les militants car, les résultats dépassent de loin les 55 537 parrains qui sont exigés par la loi.

Selon elle, ces 540 632 parrains, plus les 40 qui ont été collectés sur place au cours de la rencontre, représentent « tous les segments de la population » de la région de Dakar.