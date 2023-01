Pour la libération de Nit Doff : La culture urbaine et des acteurs politiques en conclave

Mor Tallah Guèye dit "Nit Doff", qui séjourne depuis le 18 janvier dernier à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, a reçu un soutien de taille de la part de ses amis et frères. Ce 30 janvier, au siège du Frapp, des activistes politiques et acteurs de la culture urbaine sont venus témoigner de leur soutien au rappeur.





Cette assemblée a compté la présence du député Guy Marius Sagna, des rappeurs et activistes Kilifeu du groupe Keur Gui, de Ndongo D de Daara Ji et Simon, des animateurs Pape Sidy Fall et Dj Bara, Ben Taleb et Malal Talla alias "Fou Malade" qui demandent tous la libération immédiate de leur camarade.





C'était également l'occasion, pour le promoteur du "Show of the Year", Sha Diop, de dénoncer "l'injustice que Nit Doff subit depuis des années, notamment l’annulation de plusieurs de ses événements comme le "Show of the Year" et des tournées dans les régions du Sénégal».





Pour Ndongo D, "c'est la musique qui est en sursis. Il faut que tous les artistes prennent leur destin en main, parce que les autorités ont peur de nous les rappeurs", déclare le membre de Daara Ji.