Transport : Dakar Dem Dikk en grève, les employés en colère contre la direction

Ce lundi matin, les bus Dakar Dem Dikk n’ont pas circulé. Et pour cause, une grève entamée par les syndicalistes de la boîte. Ces derniers fustigent des mesures prises par la direction. D’après Mbaye Diaw, « la direction a rendu des notes de service, annonçant la promotion de certains employés qui battaient campagne pour le directeur lors de la dernière élection ». « Une promotion dans une entreprise doit être basée sur le mérite, la compétence, l’ancienneté. Mais aujourd’hui même ces anciens sont lésés », déclare M. Diaw.





Après cette grève, les employés menacent de passer à la vitesse supérieure si une solution n’est pas trouvée en urgence : « Nous voulons l’annulation des notes de services prises vendredi dernier. Nous n’excluons pas de passer à la vitesse supérieure et d'aller vers une grève illimitée. Nous interpellons le président de la république et son premier ministre ». En plus de dénoncer des promotions jugées partisanes, ces employés de Dakar Dem Dikk, réclament de meilleures conditions de travail et des salaires décents.