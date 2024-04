Wikichallenge Écoles d’Afrique : La Fondation Sonatel célèbre l’ingéniosité des jeunes élèves

La fondation Sonatel a célébré l’excellence numérique des écoles sénégalaises ce 23 avril. Dans sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), Sonatel se veut promoteur de la culture sénégalaise à travers la prestigieuse compétition pédagogique le WikiChallenge Écoles d'Afrique. Une compétition qui vise à promouvoir la culture numérique et l'excellence éducative parmi les élèves des écoles primaires du Sénégal.





En petits comités, les jeunes élèves lauréats du WikiChallenge Écoles d'Afrique ont été à l’honneur ce mardi au siège de la Sonatel. Ils sont venus de Gossas, de Joal, de Mbour représenter leurs différents établissements scolaires.





Après le programme Ecole numérique qui permet de doter les écoles élémentaires d’outils technologiques et de contenus éducatifs, le Wikichallenge Écoles d’Afrique 2024 vient renforcer davantage la capacité des jeunes apprenants.