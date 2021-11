A la découverte des sociétés matrilinéaires

Zapothèques, sociétés Matrilinéaires

Les Moso en Chine, les Zapothèques au Mexique, les Minangkabau en Indonésie, le village Umoja au Kenya... Sur tous les continents, il existe des sociétés où les femmes sont au centre de la parenté sans pour autant dominer.





Chacune de ces communautés a son propre fonctionnement ou ses propres rituels et les hommes n’y sont pas forcément absents mais les femmes y tiennent un rôle important dans les décisions économiques, sociales et parfois politiques. Elles transmettent le nom et les biens de leur lignée. Comment fonctionnent ces sociétés matrilinéaires ? Combien sont-elles à travers le monde ? Sont-elles plus égalitaires que les sociétés patriarcales ?

Nadia Ferroukhi reporter-photographe. Un livre Les Matriarches (Albin Michel) retrace sont travail au cœur des sociétés matrilinéaires





Sophie Blanchy ethnologue spécialisée dans l'étude anthropologique des populations de l'Archipel des Comores et de Madagascar.