Adama Barrow emboite t-il le pas à certains de ses pairs ouest-africains?

Elu président de la République de Gambie le 1er décembre 2016 ,Adama Barrow qui a pris fonction le 19 janvier 2017 a t-il l'intention de s'éterniser au pouvoir ?





La nouvelle mouture de la constitution est examinée en première lecture à partir de ce lundi 14 septembre par les parlementaires gambiens.



Lors des élections présidentielles qui l'ont amené au pouvoir, le candidat Barrow avait promis devant ses supporteurs de ne faire que trois années à la tête de la Gambie.



Certains acteurs locaux notamment au sein de la société civile, mettent en garde contre toute manipulation de la mouture finale du nouveau texte constitutionnel soumis par le gouvernement à la Commission des lois du parlement pour examen.



Ils pensent que le président est revenu sur sa parole et compte s'éterniser au pouvoir. Dans le projet présenté aux députés, le mandat présidentiel est limité à deux. Le chef de l'état gambien et ses supporteurs qui contestent estiment que le premier mandat de leur champion doit commencer en 2021.



L'avocat et Professeur de Droit Constitutionnelle, Lamin Darboe qui fait campagne pour Adama Barrow auprès des députés, estime que pour respecter la loi, le mandat du chef de l'état ne peut commencer qu'en 2021.









Joint par la BBC, Madi Jobarteh, le coordonnateur des organisations de la société civile gambienne, qui note que "Le projet de Constitution n'est ni un projet de loi ou un projet de modification mais un processus politique pour accoucher d'une constitution", ajoute que" L'Assemblée nationale ne peut que faciliter ce processus pour aboutir à un référendum."



Les députés gambiens devront adopter le projet de Constitution au deux tiers des votes. Les populations gambiennes seront ensuite convoquées à un référendum pour adopter ou rejeter la nouvelle loi fondamentale.

