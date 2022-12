Adhésion de l'Union Africaine au G20 : Macky Sall obtient le soutien de Erdogan

Adhésion de l'Union Africaine au G20, le soutien de Erdogan

En escale en Turquie après sa visite au Japon, le Président Macky Sall s’est longuement entretenu avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, d’abord en tête à tête, ensuite en déjeuner de travail élargi à leurs collaborateurs.





Les deux dirigeants, qui sont des amis de longue date, ont ainsi transformé en visite d’amitié et de travail ce qui était initialement une simple escale. Ils en ont profité pour faire le tour d’horizon de l’excellente coopération bilatérale entre les deux pays qui porte sur des domaines aussi divers que les infrastructures, l’éducation, la santé, l’énergie, la défense etc





Ils ont exprimé un engagement fort à porter les échanges commerciaux sénégalo-trucs à un milliard de dollars contre environ 700 millions actuellement.