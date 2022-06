Algérie : Le Pdg du premier groupe de médias privé condamné à 10 ans de prison pour corruption

Il purgeait déjà une peine de trois ans de prison dans une autre affaire. Anis Rahmani, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été condamné à 10 ans de prison ferme pour corruption. Agé de 50 ans, le Pdg de Ennahar, premier groupe de média privé en Algérie, proche du clan Bouteflika et opposé au clan Tebboune, est poursuivi pour "mauvais usage des fonds de la Sarl El-Athir Presse (relevant du groupe Ennahar)", "infraction à la réglementation des changes", "trafic d'influence pour l'obtention d'avantages indus" et "fausse déclaration", selon l'agence officielle APS, reprise par TV5.



Par ailleurs, El-Athir Presse a été condamné à une amende de 32 millions de dinars (près de 209.000 euros) avec versement d'une indemnité de 10 millions de dinars (plus de 65.000 euros) au profit du Trésor public.