Angola : la foudre tue trois membres d’une même famille la veille de Noël

La foudre tue 3 personnes en Angola

En Angola, la foudre a fait 3 morts samedi 24 décembre dernier, lors du réveillon de Noël. Les victimes sont des membres d’une même famille. Elles sont âgées de 12, 20 et 21 ans. Le drame s’est produit dans la commune de Cusse (province de Huila). En plus des 3 personnes décédées, il y a eu six blessés dont deux dans un état grave. C’est du moins ce qu’a confié l’administratrice de la localité à la radio nationale angolaise.





« Dans le village de Chilanda, dans le secteur de Chineca, la famille a organisé une fête, il a commencé à pleuvoir et un orage a éclaté, qui a tué trois personnes, tous des hommes. Six ont également été brûlés (quatre filles et deux garçons). Nous avons réussi à les amener à l’hôpital municipal » a déclaré Laurinda Henriques. Il faut dire que les blessés n’ont pas pu rejoindre l'hôpital municipal au plus tôt.





La foudre avait déjà frappé dans la région