Arrestation en France du Malien Moustapha Ben Barka, vice-président de la BOAD

Arrestation de Moustapha Ben Barka, Vice-president de la BOAD

Interpellation sur ordre de la justice française à Paris ce lundi de Moustapha Ben Barka. Ressortissant malien, il est vice-président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) basé à Lomé. Il est aussi l’ancien secrétaire général de la présidence du Mali, équivalant au poste de ministre. On ne sait pas encore officiellement ce qui est reproché à ce haut fonctionnaire.





Moustapha Ben Barka se rendait ce lundi en Corée du Sud. A l’escale de Paris, il lui a été signifié qu’il était recherché par la justice française. Depuis, plus de nouvelles. De source proche du dossier, on veut rester prudent.





Mais l’interpellation par la justice du vice-président de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) , une institution financière importante de la sous-région est un évènement. Au Mali, l’homme a été également secrétaire général de la présidence de la République, avec rang de ministre. Il a servi son oncle-président, feu Ibrahim Boubacar Kéita.