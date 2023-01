Attaque à la voiture piégée au Nigéria : la cible était le président Buhari selon l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest

Muhammadu Buhari, cible d

Au Nigéria, l’Etat de Kogi a été la cible d’une attaque terroriste le jeudi 29 décembre 2022. En effet, l’explosion d’une voiture piégée a tué au moins 4 personnes et fait plusieurs blessés à Okéné, une zone du gouvernement local. L’explosion a eu lieu vers 9 heures du matin, heure nigériane, environ une heure avant l’arrivée du président Muhammadu Buhari qui était dans cet Etat du centre-nord du pays pour inaugurer certains projets.





Le groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest a revendiqué cette attaque le lundi 02 janvier 2023 avant d’indiquer qu’elle visait le président nigérian en visite dans la région. La cible de la voiture piégée était Muhammadu Buhari, a assuré le groupe terroriste.





Des attaques régulières à Kogi depuis les huit derniers mois