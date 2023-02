Attaque au Nord-Bénin : les assaillants mettent le feu à des salles de classe, un chef de village abattu

Attaque au Nord-Bénin

Pour l’heure les autorités évitent de parler d’attaques terroristes, mais ce qui s’est passé dans la nuit du lundi 30 janvier 2023 à Guimbagou y ressemble. En effet, des individus armés non identifiés ont fait irruption dans l'École primaire publique de ce village de la commune de Banikoara (département de l’Alibori - Nord-Est du Bénin). Ils ont incendié des salles de classe et abattu le chef du village. Selon une radio locale, les assaillants se sont dirigés dès leur arrivée vers le bâtiment qui sert de résidence au directeur de l’école et à trois autres enseignants.





Il était sorti avec sa machette





Le directeur étant absent, ce sont les enseignants qui ont accueilli ces invités menaçants. Ils ont arraché leurs portables avant de s’emparer d’une moto. Celle-ci a été traînée vers le bâtiment qui abrite les salles de classe de CM1 et de CM2... Les hommes armés ont utilisé le carburant de cette moto pour incendier les salles de classe. Le véhicule à deux roues a ensuite été brûlé. Le chef du village, qui est sorti voir ce qu’il se passait avec sa machette, a été abattu. La police républicaine, informée de la situation, s'est rendue sur les lieux, mais les assaillants étaient déjà partis. Elle a ouvert une enquête.





Un département sous la menace terroriste