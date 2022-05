Attaque terroriste au nord du Togo : La CEDEAO condamne et manifeste sa compassion aux familles endeuillées

Attaque terroristes au Togo

Dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, une attaque terroriste a eu lieu au nord du Togo, occasionnant des pertes en vies humaines, ainsi que des blessés du côté des forces de défense et de sécurité.





En réaction, la Commission de la CEDEAO a condamné avec la plus grande fermeté, cet acte terroriste. Et exprime, au nom des institutions de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, ses condoléances aux familles endeuillées, au gouvernement et au peuple togolais, et souhaite prompt rétablissement aux blessés.