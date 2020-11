Au Soudan, les réfugiés éthiopiens pansent leurs plaies dans le camp d'Hashaba

Les médecins éthiopiens soignent les réfugiés dans le camp d'Hashaba, au Soudan

La guerre que se livrent l'Éthiopie et la région rebelle du Tigré se répercute au-delà des frontières. Au Soudan voisin, des réfugiés éthiopiens arrivent par milliers. Il seraient déjà près de 25 000. Dans le camp d'Hashaba, des médecins bénévoles, eux mêmes réfugiés, se mobilisent pour aider les malades et les blessés.

Ils aménagent une clinique de fortune dans le camp d'Hashaba, au Soudan. Ces réfugiés éthiopiens viennent de recevoir des médicaments offerts par un hôpital de la région. Les trois médecins ont survécu aux bombardements de la ville de Humera. "J'étais en train de travailler, je faisais un tour dans la salle médicale de l'hôpital et tout d'un coup, des obus d'artillerie sont tombés sur la ville, raconte Daryelowm Guesh, médecin éthiopien . De nombreux blessés sont venus, et les gens étaient vraiment perturbés, ils criaient partout".







Le docteur reçoit un nouveau patient, une grenade lui a arraché une partie de la main. "J'étais en train de m'enfuir dans les bois avec beaucoup d'autres personnes, il y avait des bombardements et l'armée tirait, raconte Haile, réfugié. J'ai croisé une milice et ils m'ont attaqué en lançant des grenades". Il doit changer son pansement, la plaie est infectée. Son autre main et son ventre sont criblés d'éclats.