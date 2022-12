Bénin : Des malfaiteurs arrachent le bras d’une dame et l’oreille de son bébé lors d'un braquage

Au Bénin, des braquages sont courants ces dernières semaines à Abomey-Calavi, une commune voisine de Cotonou. A l’aube du samedi 10 décembre 2022, des bandits ont arraché le bras à une dame et l’ont dépossédée de sa moto. Le bébé qu’elle portait au dos n’a pas été épargné. Ces malfrats lui ont arraché une oreille. Les faits se sont déroulés à Akossavié, un quartier de Hêvié dans l’arrondissement d’Abomey-Calavi. Après avoir commis leur forfait, ces divorcés sociaux ont pris la fuite avec la moto de la victime.





Un braqueur brûlé vif





Un peu plus tôt dans la semaine, une autre personne se faisait braquer dans la même commune. Les malfrats, au nombre de deux, lui ont coupé les doigts pour s’emparer de sa moto. L’un d’eux a pu s’échapper, mais le second a été brûlé vif par la population en colère. En fin d’année, on enregistre souvent des cas de vols dans certaines communes du Bénin, même dans les grandes agglomérations comme Cotonou et Porto-Novo. Cependant, il n’est pas courant de voir les victimes être amputées.