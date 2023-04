Bénin – CAF-FIFA : deux ans d’abus

Ces dernières années, le Bénin a été frustré par certaines décisions de la CAF et de la FIFA. Il rumine encore le scandale des tests Covid en Sierra Leone en 2021 et les entorses aux règlements non sanctionnés lors de la dernière journée des qualifications pour les barrages du Mondial-2022. Fin mars 2023, le pays a encore été victime d’une autre décision pénalisante, alors qu’il devait affronter les Amavubis du Rwanda. Retour sur deux ans d’abus.





«Petit» pays de football, le Bénin a commencé par participer à la Coupe d’Afrique des nations dès 2004. Aujourd’hui les Guépards (ex-Écureuils du Bénin) ont déjà disputé quatre phases finales de CAN. La dernière remonte à 2019 avec une historique qualification en quarts de finale, suite à la victoire de prestige contre le Maroc. Les Guépards, alors appelés Écureuils, ont ensuite échoué à se qualifier pour la Can suivante au Cameroun.





Un échec qui a longtemps fait jaser à Cotonou, à cause de certaines décisions de la Confédération africaine de football (CAF).





Le scandale des tests Covid en Sierra Leone





A l’époque (mars 2021), le Bénin devait affronter la Sierra Leone, lors de la dernière journée des qualifications. Ils se rendent donc à Freetown, mais coup de théâtre. A une heure du début de la rencontre, cinq joueurs béninois, tous titulaires, sont déclarés positifs à la Covid-19. Le match, qui devait commencer à 18 h, est reporté à 21 h, pour ne plus finalement avoir lieu. Le Bénin conteste les résultats des tests Covid.





Ils brandissent leurs tests négatifs effectués juste avant leur voyage. La CAF ne prend curieusement pas parti dans cet imbroglio et décide de reporter le match au mois de juin 2021.





Le TAS s’aligne sur la position de la CAF





Le Bénin crie au scandale et saisit le Tribunal arbitral du sport (TAS). Ce dernier s’aligne sur la décision de la CAF. La rencontre qui devait se jouer ce 10 juin 2021 à Conakry, en Guinée est encore reportée. Cette fois-ci, c’est la Sierra Leone qui conteste les tests Covid déclarant sept de ses joueurs porteurs du virus. Le match se joue finalement le lendemain. Le Bénin, qui n’avait besoin que du point du nul pour se qualifier, est battu (1-0) sur un penalty.





Après ces reports à n’en point finir, le Bénin finit par ne pas se qualifier pour la CAN. Une épreuve que les Écureuils d’alors n’ont vraiment pas digérée, incriminant la CAF qui, d’après eux, n’a pas pris ses responsabilités.





Entorse au règlement lors du match RDC-Bénin





Quelques mois plus tard, les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 démarrent. Le Bénin fait un beau parcours et se rend en République démocratique du Congo (RDC) lors de la dernière journée. Un match nul lui suffisait pour accéder aux barrages du Mondial, mais ils perdent la rencontre 2-0. Un match à polémique, puisque le coach des Léopards de la RDC a enfreint un règlement.





Une plainte «non fondée», selon la FIFA





En effet, il a fait entrer quatre joueurs en seconde période, mais à quatre moments différents. Selon le règlement, trois sessions de changement sont admises par période. Le Bénin saisit la FIFA pour signaler ces irrégularités. L’institution rejette la plainte. Elle la trouve «non fondée».





Le Bénin, de nouveau lésé, a démarré en 2022 une nouvelle campagne de qualification pour la CAN Côte d’Ivoire-2023.





Un match joué hors des journées FIFA





Lors de la 3e journée de ces éliminatoires, les Guépards ont concédé le nul contre le Rwanda à domicile (1-1). Le match retour devait aussi se jouer à Cotonou, puisque le stade d’Uye (Rwanda) n’est pas homologué par la CAF. Les Amavubi semblent, dans un premier temps, accepter la décision, mais quelques heures après le match aller, ils quittent précipitamment Cotonou. Le Bénin est surpris. Il apprend plus tard que le match va finalement se jouer à Kigali, au Pelé Stadium. Un stade sans gradins et non homologué par la CAF.





C’est l’institution faîtière du football qui a elle-même pris cette décision. Elle décide aussi que la rencontre se jouera à huis clos. Une telle situation ne profite pas au Bénin, puisque le match est renvoyé au mercredi 29 mars 2023, en dehors des journées FIFA. Trois internationaux béninois sont obligés de quitter la sélection, rappelés par leurs clubs respectifs. Ceux-ci estiment que le 29 mars 2023 n’est pas une journée FIFA.





«La justice sportive demande qu’on sanctionne»





Le coach des Guépards, Gernot Rohr, a dû négocier avec des clubs des autres joueurs afin qu’ils les laissent disputer ce match. Brest de Steve Mounié a autorisé le Guépard a joué seulement 30 minutes. Comme si cela ne suffisait pas, le Rwanda se permet d’aligner un joueur non éligible au cours du match.