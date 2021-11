Burkina Faso : l’attaque dans le Soum fait 32 morts, trois jours de deuil national décrété

L'attaque perpétrée dimanche par des assaillants armés contre un poste de police dans le nord du Burkina Faso a fait au moins 32 morts, dont 28 officiers de la police militaire et quatre civils, a annoncé lundi le gouvernement, alors qu'un bilan initial faisait état de 20 morts.Trois jours de deuil national ont été décrétés. Les détails avec notre correspondant Kalidou Sy depuis Ouagadougou.











Au Mali voisin les attaques jihadistes font partie du quotidien.. Elles ciblent de plus en plus des villageois. C'est le cas à Ouatagana, au nord-est du Mali. Un village violemment pris pour cible l'été dernier. Notre correspondante à Bamako Anne Fleur Lespiaut s'y est rendu et a pu interroger des rescapés, reportage.





La communauté internationale s'inquiète de plus en plus de la situation en Ethiopie. Le conflit entre les Tigréens et le gouvernement dure depuis plus d'un an et certains redoutent une offensive des rebelles sur la capitale Addis Abeba. La situation en Ethiopie sera d'ailleurs au menu des discussions lors de la tournée africaine d'Antony Blinken, le secrétaire d'État américain qui entame une visite diplomatique sur le continent. Il abordera tout d'abord avec le président Kenyatta les questions sécuritaires dans la région comme nous l'explique notre correspondant à Nairobi Bastien Renouil.





Enfin coup de projecteur sur Grand Bassam dans cette édition. La ville attire de plus en plus les artistes. Classée au patrimoine de l'UNESCO elle est désormais prisée par une nouvelle génération de peintres, photographes et designers qui souhaitent lui donner un nouveau souffle. Reportage d'Hannane Ferdjani et Samuel Bernard.