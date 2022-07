Burkina Faso : Les femmes impliquées dans les «actions terroristes»

Les femmes s

Submergé par la violence depuis 2015, le Burkina Faso dirigé par une junte militaire, fait de la lutte anti-djihadiste sa priorité.





En effet, au pouvoir depuis le mois de janvier, les militaires promettent de mettre fin à cette spirale de violence due à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.





Cependant, depuis quelque temps, les femmes s'adonnent de plus en plus aux actes terroristes. Une situation devenue inquiétante, selon Salimata Nébié.





Lors d'un point de presse ce vendredi sur la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso, la ministre du Genre et de la Famille dénonce une «participation active» des femmes dans les «actions terroristes» de djihadistes présumés.





«Il nous revient, de façon récurrente, que des femmes participent de plus en plus à des actions terroristes aux côtés des hommes», déclare-t-elle dans le journal ''Le Figaro''.





D’après la ministre, les femmes participent à la fourniture, à la régénération de combattants terroristes, au renseignement et au soutien logistique.