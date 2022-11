Burkina : Quatre officiers arrêtés et accusés de complot contre le Capitaine Traoré

Quatre officiers arrêtés et accusés de complot contre le Capitaine Traoré

Les capitaines Sidsoré Abdoul Kader Ouédraogo, Hassan Salem Diallo et Didas Charles Ouédraogo, de l’armée de l’air, et le capitaine Ahmed Kinda, ont été arrêtés le 3 novembre dernier et placés en résidence surveillée à leur retour à Ouagadougou, informe Jeune Afrique. Ces officiers qui avaient accompagné le lieutenant-colonel Damiba (éphémère homme fort du Burkina) en exil à Lomé, sont accusés de « vol d’aéronef et de désertion » ainsi que de « préparer un complot contre les nouvelles autorités burkinabè depuis le Togo ».