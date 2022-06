Cedeao-Levée des sanctions : Le gouvernement malien se prépare

Les chefs d’Etats de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se réunissent ce samedi à Accra pour un sommet extraordinaire. Sur la table, les questions relatives aux différentes juntes installées dans la sous-région seront posées. Parmi lesquelles, une possible levée des sanctions infligées au Mali.



Si rien n’a pour le moment filtré de cette réunion, le gouvernement malien semble se préparer à une issue favorable. Comme en atteste un communiqué de la direction générale des douanes du Mali publié par le journaliste Serge Daniel sur son compte Twitter. « En prévision d'une éventuelle levée de l'embargo # vous invite tous # à la mobilisation des effectifs # et à la vigilance # pour une meilleure conduite et mise en douanes des marchandises # Stop et fin », peut-on lire sur la note.