Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation : Le journaliste Jacques Ngor Sarr intègre le Conseil d’Administration

Le journaliste sénégalais Jacques Ngor Sarr vient d’intégrer le Conseil d’administration de la Cellule Nobert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO) dont le siège se trouve au Burkina Faso. Il a été élu au poste de Secrétaire chargé de la mobilisation des ressources et du suivi des partenariats de la (CENOZO), lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue du 26 au 28 avril 2023 à Niamey au Niger.





La rencontre a réuni une cinquantaine de journalistes d’investigation venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Cap-Vert, de la Guinée, du Libéria, de la Gambie, de la Mauritanie, du Mali, du Nigéria, du Niger, du Sénégal, du Togo, et d’autres pays partenaires. Cette Assemblée générale a également mobilisé des experts internationaux et régionaux et des partenaires de l’organisation.







Après l’amendement des textes de l’organisation, la validation du rapport d’activités et du rapport financier, l’Assemblée générale a procédé au renouvellement des membres du Conseil d’Administration.







Ainsi David Dembelée du Mali a été élu Président du Conseil d’administration en remplacement de Moussa Aksar du Niger. Il sera assisté dans sa mission par le ghanéen Anas Anas (Vice-président), de Sandrine Sawadogo du Burkina Faso (Secrétaire général), du Togolais Pierre Claver Kuvo (Secrétaire chargé de la communication et des relations extérieures), de Isine Ibanga du Nigéria (Secrétaire chargé de la recherche et de la formation) et du Sénégalais Jacques Ngor Sarr au poste de Secrétaire chargé de la mobilisation des ressources et du suivi des partenariats.







L’équipe est élue pour un mandat de 2 ans.







La CENOZO, il faut le préciser, est un réseau de plus de 90 journalistes, issus des 15 pays de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Mauritanie.







Depuis sa création en 2015, la Cellule a formé plus de 500 journalistes de l’Afrique de l’Ouest et elle a édité près de 250 enquêtes au niveau national et transfrontalier. Elle a notamment réalisé en 2018, les West Africa Leaks, en collaboration avec le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ), basé à Washington.