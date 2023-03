Centrafrique : François Bozizé, "l’épouvantail de Bangui" veut renverser Touadéra et chasser Wagner

C’est un secret de polichinelle. François Bozizé l’ancien président centrafricain a quitté le Tchad pour la Guinée Bissau. Sa p4résence à N'djamena avait fragilisé les relations entre les deux voisins; Bangui accusant N'djamena de laisser Bozizé téléguider la rébellion depuis son territoire. En effet, l’ex-homme fort de Bangui est accusé de coordonner discrètement les actions du mouvement de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC). Un mouvement armé qui lutte contre le régime de Faustin Archange Touadéra.











« Que ceux qui rêvent de voir décapiter la CPC… »





Dans une déclaration rédigée le 09 mars dernier, Bozizé reconnaît publiquement être le coordonnateur général de la Coalition des patriotes pour le changement.





C’est du moins ce qu’indique Jeune Afrique. « Ceux qui rêvent de voir décapiter la CPC doivent savoir que seuls les conseils des leaders des groupes armés qui m’ont confié cette responsabilité, ont le pouvoir de décision et jusqu’à preuve du contraire, rien ne les oblige à remettre en cause leur décision de ma nomination comme Coordonnateur général » a fait savoir M Bozizé.





« C’est par amour pour mon pays et mes frères centrafricains… »





En clair , l'ex-homme d'Etat reconnaît appartenir à ce groupe armé qui combat le régime de Faustin Archange Touadéra. « C’est par amour pour mon pays et mes frères centrafricains que je me lève toujours pour combattre les ennemis venus de l’extérieur et leurs complices. Je le fais aujourd’hui contre la tyrannie de Touadéra et Wagner, comme je l’avais fait pour chasser les Banyamulengue en 2003 » a indiqué François Bozizé dans sa déclaration.





« Mensonges des manipulateurs »





Il va ensuite demander à "ses compatriotes de ne pas se laisser troubler par les mensonges des manipulateurs ». En janvier dernier, le CPC avait revendiqué une série d’attaques contre les forces armées centrafricaines (Faca) et les soldats de Wagner dans l’Ouest du pays, près du Cameroun, et dans le Nord-Est à quelques encablures du Tchad.