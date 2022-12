Climat : Une ville du Cap-Vert sous la neige

En Afrique, on n’est pas habitué à voir tomber la neige. Mais ce phénomène assez rare se produit, notamment au Cap-Vert. En effet, selon le site d’informations cap-verdien ASemana, la neige est tombée récemment sur la ville de Chã das Caldeiras sur l’île de Fogo dans le sud de l’archipel. D'après un habitant de la ville interrogé par le média, il y a eu cette année, la plus importante chute de flocons de neige ou de gel à Bangaeira et Portela, les deux grandes agglomérations de Chã das Caldeiras.





Marcos Montrond, un habitant de la région a indiqué sur sa page facebook que ce phénomène rare est devenu viral sur les réseaux sociaux. Les Montrond sont l’une des deux premières familles à s’établir à Chã das Caldeiras,. qui abrite un volcan actif.





L’endroit le plus froid de l’Archipel





La ville est la principale attraction touristique de l’île de Fogo. Avec ce phénomène rare, nul doute qu’elle attirera encore plus de touristes les jours à venir. La ville enregistre les températures les plus basses de l’année, provoquant ainsi les chutes de neige ou le gel. C’est très rare dans cet archipel qui a un climat tropical semi-aride. En février 2022, ASemana avait déjà annoncé des chutes de neige dans cette région.





Ce phénomène se produit entre les mois de décembre et de février selon la même source. Durant cette période, les thermomètres enregistrent généralement des valeurs proches, voire inférieures à zéro degré. C’est l’endroit le plus froid du Cap Vert. L’île de Fogo reste le point culminant de l’Archipel avec ses 2829 mètres d’altitude.