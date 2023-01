Concours d’entrée à l’armée: Une candidate perd la vie lors de l'épreuve de course...dans l'indifférence

Une candidate morte, concours Armée en Guinée

Le drame se serait produit ce mercredi 18 janvier dans la ville de Labé en Guinée. Selon des informations de nos confrères de Guineenews, une dame répondant au nom d’Aminata Kanko Savané, âgée de 26 ans, a perdu la vie au cours de l’épreuve de la course à pieds comptant pour le concours d’intégration au sein des forces armées guinéennes.





Contacté par la source, Ibrahima Sory, le veuf, raconte : « C‘est de Faranah que nous sommes venus juste pour l’intégration dans l’armée. Il s’agit de mon épouse. Depuis notre arrivée, je lui ai conseillé de ne pas forcer. C’est ainsi que leur groupe a bougé en première position. Donc, tout au long de la route, je regardais si je pouvais la voir. Je suis venu à un certain niveau, je l’ai vue, elle était couchée à terre, au bord de la route. Elle remuait en ce temps. Je me suis arrêté pour voir son état ; mais, on m’a suggéré de continuer, pour ne pas que nous perdions tous. Donc, j’ai continué ma course. C’est entre temps que mon grand frère m’a appelé, pour me dire qu’il faut être homme, ce qui est arrivé est arrivé, je ne peux pas te cacher, ta femme a rendu l’âme ».