Corridor Dakar-Bamako : le Port annule six mois de factures pour les Maliens

Depuis la réouverture de la frontière entre le Sénégal et le Mali, les autorités des deux pays cherchent à relancer leurs relations. Le Port de Dakar s’inscrit dans cette dynamique.



C'est ainsi qu'après avoir envoyé une délégation à Bamako, la direction générale a décidé d’annuler toutes les factures pour les marchandises destinées au marché malien et qui étaient en souffrance du fait de l’embargo.



«Nous tenons à notre relation avec le Mali. On ne va pas lésiner sur les moyens», a justifié le directeur général du Port, Aboubacar Sédikh Bèye, repris ce mercredi par Wal fadjri. Ce dernier recevait les acteurs portuaires, en présence d’une délégation malienne.



Celle-ci a salué la mesure, en signalant que les factures en question couvrent la période du 7 janvier au 3 juillet 2022. Mais le chef de la délégation malienne, Youssouf Bathily, estime que «le Port de Kaolack sera le port naturel du Mali».



Bathily explique : «Ils sont à 250 km de Kayes. Si on aménage le port de Kaolack, il y a de fortes chances qu’on draine 80% du trafic malien. Ce serait le port le plus proche du Mali.»