Côte d'Ivoire: le président Ouattara prévoit une croissance du PIB de 7,2% en 2023

Le président ivoirien Alassane Ouattara prévoit une croissance de 7,2% du Produit intérieur brut (PIB) de la Côte d'Ivoire en 2023, a-t-il annoncé mardi lors de son discours annuel sur l'état de la nation à Abidjan.





"Pour l'année 2023, le taux de croissance du PIB est projeté à 7,2%", a déclaré M. Ouattara, ajoutant que "le taux d'inflation devrait baisser à 3,7%".





Le PIB a progressé de 7,4% en 2021 et de 6,8% en 2022, année où l'inflation a atteint 5,3% soit "l'un des taux les plus bas au monde", selon le chef de l'Etat.





"Après un taux de croissance du PIB de 2% en 2020, année où pourtant toutes les économies du monde ont plongé du fait de la Covid, la Côte d'Ivoire a su encore maintenir son expansion", a-t-il ajouté.





Ces chiffres montrent "la solidité de la Côte d'Ivoire", "une des locomotives de la sous-région et l'une des principales vitrines d'une Afrique qui avance et qui gagne", a-t-il affirmé, ajoutant que son objectif était de "créer plus de richesse et d'emplois".





M. Ouattara a rappelé dans son discours le soutien du Fonds monétaire international (FMI), par une aide au développement de 3,5 milliards de dollars annoncée début avril.





Il a également mis en exergue un endettement du pays "modéré", évalué à "55% du PIB".