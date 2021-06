Côte d’Ivoire: 1 militaire et 2 gendarmes ont péri dans l’explosion d’un engin

Le bilan est lourd: 3 morts dans l’explosion d’un engin improvisé sous un convoi militaire en Côte d’Ivoire. Cela s’est passé, ce samedi 12 juin, sur l’axe Téhini-Zépo-Togolokaye dans le Nord-est du pays. La tragédie est annoncée par le site LSI Africa sur sa page officielle. « Côte d'Ivoire : explosion d'un engin de type IED au passage d’une patrouille vers Téhini, localité du nord-est du pays. Selon nos infos, un premier bilan fait état de 3 morts (1 militaire et 2 gendarmes) et 4 blessés dont 1 gendarme et 3 militaires. Précisons que les engins explosifs de circonstance (IED) sont principalement employés lors de conflits asymétriques par les forces terroristes, de guérilla ou par des commandos », a-t-il indiqué.







L’on signale qu’en six jours, c’est la deuxième fois que cette localité de Tehini est visée par des actes terroristes. Ainsi, dit-on, l’incident a eu lieu alors que la patrouille mixte retournait à sa base, aux alentours de 19h30. Un communiqué de l’état-major est attendu, pour plus de détails.