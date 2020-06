Côte d’Ivoire: Charles Blé Goudé tend la main à Ouattara et lorgne le fauteuil présidentiel

Après l'assouplissement de sa liberté conditionnelle par la Cour pénale internationale, l’ex-ministre de la jeunesse ivoirienne sous Gbagbo, Charles Blé Goudé a décidé de retourner à son pays. Dans un entretien avec France 24, le fidèle de l’ancien Président de la Côte d’Ivoire tend la main à l'actuel chef de L’Etat, Alassane Ouattara pour le retour définitive de la paix.





"Je compte rentrer chez moi et je pense que tout cela se discute, vu les contacts que je suis en train de prendre, on discutera. Si ça aboutit, tant mieux, si ça n'a pas abouti, on continuera toujours de parler’’, lance-t-il.





Mais ce ne sera pas chose facile après les tensions post-électorales de 2010 qui avaient secoué le pays. ‘’Faire la paix après une crise aussi profonde comme celle que notre pays a connue ne se fait pas à coup de bâton magique. Il faut sûrement qu'il y ait un peu de volonté et la mienne existe. Je tends la main au président Alassane Ouattara et à toute son équipe", ajoute-il.





L’ex-chef des jeunes patriotes a aussi fait savoir son désir de briguer la magistrature suprême de son pays si son mentor, Gbagbo, n’est pas candidat. ‘’Je suis fidèle à Laurent Gbagbo, mais s'il n'est pas candidat, je n’hésiterai pas à présenter ma candidature. Bientôt je serais en mesure d’annoncer ma coalition avec divers acteurs de la société civile’’, soutient-il.





Charles Blé Goudé a été acquitté en janvier 2019 d’accusations de crime contre l'humanité et de crime de guerre par le Cour pénale internationale. Mais en novembre 2019, la justice ivoirienne l'avait condamné en appel par contumace à vingt ans de prison pour le "braquage" de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale.