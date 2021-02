Côte d’Ivoire : Michel Gbagbo, sur les traces de son père ?

Michel Gbagbo, à Abidjan, le 1er février 2019

Comme d’autres fils de président, il a fini par basculer. Happé par cette politique qui l’a si souvent éloigné de son père. Qu’importe. À 51 ans, Michel Gbagbo est décidé à vivre, à son tour, le grand frisson d’une élection au suffrage universel. Le 6 mars, il sera candidat aux législatives dans la commune de Yopougon, à Abidjan, sur la liste commune présentée par Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), la plateforme des formations pro-Gbagbo, et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).Après une décennie de boycott des élections, le retour des « GOR » (les « Gbagbo ou rien ») dans les bureaux de vote sera l’un des principaux enjeux de ce scrutin. Et nul doute que Michel Gbagbo sera, tant par son patronyme que par la circonscription convoitée, bastion de l’ancien président, l’un de ceux dont la performance sera la plus scrutée.