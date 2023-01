Côte d’Ivoire: Pour consommation de drogue, 8 élèves gendarmes radiés des effectifs de leur école

8 élèves gendarmes radiés des effectifs de leur école

Leur rêve de devenir gendarme a pris fin. 8 élèves de l’école de gendarmerie d’Abidjan en Côte d’Ivoire ont été radiés des effectifs. On leur reproche la détention et la consommation de drogue et de stupéfiants. Après des procédures administratives et militaires, ces personnes seront remises à leurs familles.





On ignore leurs identités, cependant, elles étaient toutes en deuxième année dans cette école de formation. La radiation de ces élèves gendarmes n’est pas une première en Côte d’Ivoire. En février 2022, ils étaient 7 à prendre la porte de cette école d’Abidjan pour les mêmes raisons.





Des cas de sodomie et de grossesse signalés





D’autres comportements déviants ont été signalés dans les écoles de gendarmerie en Côte d'Ivoire au cours de l'année écoulée. Il s'agit notamment de la sodomie pratiquée par un officier subalterne sur un élève gendarme. Ce sous-Lieutenant avait été suspendu en novembre 2022, après les faits. Une autre élève avait été renvoyée en novembre 2021, pour être tombée enceinte au cours de sa formation dans l’école de gendarmerie de Toroguhé, une ville située dans la région Sassandra-Marahoué (Daloa) dans le centre-ouest du pays.