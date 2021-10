Côte d’Ivoire : Un contrat de 2 milliards FCFA avec HEC-Paris pour la formation des fonctionnaires

L'Etat ivoirien va dégager 2 milliards FCFA pour un programme de formation en management des administrations publiques destiné à ses agents dans le cadre d'un partenariat avec HEC-Paris, indique le communiqué des conseils des ministres de ce 6 octobre.



Cette communication fait suite à un bilan satisfaisant de la phase pilote du programme qui avait permis de former 2 682 fonctionnaires.



Prévu pour débuter en 2022, pour une durée de 2 ans allant jusqu'en 2024, ce programme vise à renforcer les capacités des agents publics en tenant compte de leur positionnement et de leur contribution réelle à la réalisation des missions qui leur sont assignées.



Il faut noter que ce programme ciblera au total 3000 fonctionnaires et agents de l'Etat de 15 institutions et ministères.