Coup d’État au Mali : suivez l'évolution de la situation

A l’heure où ses lignes sont écrites la situation au Mali est très confuse. Selon des informations reçues par Seneweb, un coup d’état est actuellement en cours au Mali. Le Président de la Transition Bah Ndaou et le 1er ministre Moctar Ouane ont été arrêtés par des militaires et conduits à Kati. Idem pour le Ministre de la Sécurité et celui de la défense. Un événement qui survient quelques heures après la publication de la liste du nouveau gouvernement par Moctar Ouane. Nous y reviendrons.