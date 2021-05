Couvre-feu au Mali : Le ministère de la sécurité dément

Dans un communiqué, le ministère de la sécurité et de la Protection civile du Mali renseigne qu’il n’y a ni couvre-feu, ni fermeture des frontières dans leur pays.Le ministère informe que c’est avec “stupéfaction” qu’il a constaté “la publication sur les réseaux sociaux d’information faisant état de l’instauration d’un couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national et la fermeture des frontières terrestres et aériennes du Mali”.Des allégations démenties par le ministère qui fait également savoir que de telles rumeurs “sont de nature à jeter le trouble dans l’esprit des paisibles populations et partant, engendrer une situation de panique générale”.Pour terminer, le ministère rappelle “aux populations que toutes les mesures majeures que les autorités seraient amenées à prendre seront diffusées comme à l’accoutumée, à travers les canaux d’information officiels de l’Etat”.