[Document] Covid-19 : Il n'a plus de cas positif en Mauritanie (ministère)

L'annonce est du ministère mauritanien de la Santé. Le pays ne compte plus de cas positif au coronavirus à la date du 18 avril. Un soulagement après l'apparition de 7 cas confirmés (4 femmes et 3 hommes), dont 6 guérisons et 1 décès.





À noter que 752 contacts sont mis en quarantaine.