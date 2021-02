Diplômé de l’université de Dakar: Qui est Mohamed Bazoum, le nouveau président du Niger

Mohamed Bazoum, Nouveau Président du Niger

Il est âgé de 61 ans. Le nouveau président du Niger a une solide expérience de l’Etat pour avoir été ministre à plusieurs reprises sous le gouvernement Issoufou et bien avant. Le rappel est du quotidien national, Le Soleil, qui s’intéresse au parcours de Mohamed Bazoum, ancien chef de la diplomatie nigériane de 1995 à 1996 et de 2011 à 2015, ministre d’Etat à la présidence entre 2015 et 2016, et ministre de l’Intérieur entre 2016 et 2020.





Le nouveau président nigérien, renchérit le journal, a fait ses études à la faculté des lettres et sciences humaines (Flsh) de l’université de Dakar (Ucad) de 1979 à 1984. Il a obtenu une maîtrise en philosophie. De retour au Niger, il a commencé comme professeur de philosophie et s’est engagé dans le Syndicat national des enseignants du Niger (Snen) avant d’intégrer le bureau exécutif des travailleurs du Niger (Ustn). Il est membre fondateur du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (Pnds-Tarayya).