Echanges sur des questions bilatérales entre Macky et son homologue égyptien

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rencontré le président sénégalais Macky Sall, ce mercredi 19 mai 2021, à Dakar.





Dans un tweet du président sénégalais, il écrit avoir discuté avec son homologue égyptien des questions bilatérales et africaines.