Équité et égalité de genre : L'enjeu demeure l'accès difficile des femmes et des filles aux soins de santé de qualité

Engagée en faveur de la promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes, la CEDEAO veut harmoniser les stratégies liées au développement du capital humain et social par l'implication et la participation de toutes les entités pour un monde égalitaire, dans la paix et la justice.







En ce sens, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre (CCDG) a organisé une rencontre de partage et d'information des acquis des 15 pays membres à Saly.





"La CEDEAO a déployé des efforts considérables pour que les femmes et les jeunes soient au cœur du développement socioéconomique de la région. Des mécanismes ont été mis en place et plusieurs instruments juridiques adoptés, dont le dernier est l'Acte additionnel relatif à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable en Afrique de l'Ouest. Des initiatives régionales relatives à la promotion du genre dans notre espace ouest-africain ont été aussi développées", a expliqué la professeure Fatou Sow Sarr, Commissaire à la CEDEAO chargée du Développement humain et des Affaires sociales.





Elle rappelle que le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre a été créé en 2003, afin de traduire tous les politiques et instruments juridiques en programmes et projets impactant directement sur la vie des populations, notamment les femmes et les jeunes. Car, le constat est que certains secteurs comme le commerce, l'agrobusiness, les mines, l'énergie et les changements climatiques sont souvent dominés par les hommes au niveau des représentations dans les instances décisionnelles, laissant une place peu enviable aux femmes qui sont pourtant fortement présentes dans les chaines de valeur, a déploré la Pr. Sow Sarr.





"La CEDEAO s'est dotée de différents programmes stratégiques pour renforcer la participation et l'autonomisation des femmes dans les domaines de la participation politique, de la paix et de la sécurité, de la santé, de l'éducation, du commerce, de l'agriculture, de l'énergie, de l'environnement et des changements climatiques, entre autres. Des bourses d'excellence sont offertes dans les 15 États membres aux filles brillantes, mais nécessiteuses en éducation spécialisée, technique et professionnelle par l'octroi de bourses d'excellence afin de contribuer à l'élimination des écarts et disparités existant dans le secteur de l'éducation", a-t-elle fait savoir.





Elle poursuit : "Sur le plan sanitaire, un appui médical et financier est apporté aux femmes souffrant de fistule obstétricale en vue de leur permettre de vivre une vie utile, digne, productive et reproductive, car nous savons tous que l'un des principaux enjeux de la lutte pour l'équité et l'égalité de genre demeure l'accès difficile des femmes et des filles aux soins de santé de qualité et l'inexistence de mesures de protection de leurs droits. Il n'en reste pas moins dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin où des subventions sont accordées à des groupements et réseaux de femmes, afin de leur permettre de créer et de gérer des entreprises rentables et durables."