États généraux de l'Eco : Ousmane Sonko assène ses vérités

Interdit de sortie du territoire national, Ousmane Sonko a finalement participé, ce 26 mai, au Forum des États généraux de l'Eco via Zoom. Au cours de son intervention, le leader du Pastef/Les patriotes a maintenu ses convictions dans le débat sur l'Eco et le FCFA. "Nous sommes avec vous à Lomé (Togo) pour dire que nous ne sommes plus disposés à être sous la coupe de personne, de qui que ce soit", lance-t-il.





À l'en croire, ce n'est pas de l'orgueil mal placé, mais plutôt de la dignité patriotique, adossé à un examen lucide et documenté des facteurs. "Soit on est indépendant, soit on ne l'est pas. Soit on marche par nous-mêmes, soit on ne mérite pas d'être indépendant", a-t-il déclaré sans sourciller.