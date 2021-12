Éthiopie: le gouvernement poursuit son avancée dans le nord du pays

Capture d'écran d'une vidéo publiée le 26 novembre 2021 sur le compte Twitter du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, annonçant la reprise de la localité de Kasagita

Le gouvernement du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed assure, ce lundi 6 décembre, avoir repris les villes de Dessie et Kombolcha, deux agglomérations de plus de 200 000 habitants. Alors que les rebelles tigréens du TPLF se trouvaient à 180 km de la capitale Addis-Abeba, il y a dix jours, ils ont entamé un retrait vers la région du Tigré. Le parti tigréen du TPLF a qualifié ce retrait de « réajustement territorial ».





« Ce fut une décision très importante », a déclaré le président du parti tigréen du TPLF, Debretsion Gebremichael. Ce dernier n'apparaît plus en public que rarement. Et cette fois, c'était pour expliquer ce qu'il a appelé « le résultat d'une évaluation » de la part de son état-major. Il n'a pas donné de détails sur cette évaluation, sinon pour admettre que les lignes d'approvisionnement de ses troupes — très étirées du nord au sud — étaient difficiles à tenir. Et que ses forces avaient, selon ses propres termes « d'autres problèmes à régler ».





En effet, en une semaine, les soldats tigréens ont opéré un retrait express, sur un axe de près de 200 km en direction du Tigré. Ce qui laisse la voie libre aux soldats et miliciens pro-gouvernementaux pour réinvestir la plupart des villes de la région Afar et Amhara.





Un retrait à cause des frappes de drones





Le leader du TPLF a aussi assuré que les forces tigréennes n’avaient pas été diminuées par ce retrait. Un diplomate en poste à Addis-Abeba émet quelques doutes, rapporte notre correspondant à Addis-Abeba,Noé Hochet-Bodin Si la remontée du front s’est effectuée sans combat majeur, selon lui, le TPLF a perdu des unités. Des pertes notamment dues aux frappes de drones, devenues plus fréquentes, depuis la fin novembre, offrant un avantage certain à Addis-Abeba sur le champ de bataille.





Mais ces drones sont coûteux à entretenir et à armer, nuance toutefois le centre d'études Sahan Research. Vu la situation économique actuelle de l'Éthiopie, selon sa dernière analyse, plutôt que de raccourcir la guerre, leur entrée en scène « a simplement créé un nouveau contexte pour sa prolongation ».





Les villes de Dessie et Kombolcha symbolisent particulièrement le renversement de situation militaire. Leur prise par les insurgés tigréens, début novembre, faisait craindre un effondrement de l’armée nationale. Avec la reprise des deux agglomérations, le premier ministre Abiy Ahmed et son gouvernement se présentent de nouveau comme maitres de la situation.