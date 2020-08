Exclusion des Guinéens de l'extérieur du processus électoral : Abdallah Chérif AbATacle le pouvoir d'Alpha Condé

Abdallah Cherif tacle Alpha Conde





Le président du groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA) en exil depuis janvier dernier Dakar, a réagi via un communiqué sur l’exclusion du processus électoral des Guinéens vivant à l’étranger. Pour l'homme d’affaires guinéen, cette exclusion dénote du mauvais comportement des dirigeants du pays. « Ces Guinéens de l'extérieur ont quitté leur pays à cause de la mauvaise gouvernance de la Guinée surtout depuis 2010. Mauvaise répartition des richesses au profit exclusif d’un clan, exclusion sociale, insécurité, incendies des commerces, destruction des biens privés, persécutions politiques, chômage… voici le sombre tableau de la gouvernance Alpha. Et ce sont là autant de facteurs qui poussent les jeunes à se jeter dans la Méditerranée après avoir traversé le désert afin de rejoindre l'Europe à la recherche du bien-être », a déclaré Abdallah Chérif Haidara.





Pour le président du GOHA, cette fuite des Guinéens vers d'autres pays s’explique par le fait de la mauvaise gestion catastrophique du pays, qui fait que la Guinée est parmi les plus grands pourvoyeurs de migrants dans le monde. « La plupart des pays font recours à leur diaspora pour résoudre les problèmes liés au développement national. Telle n’est pas le point de vue de M. Alpha Condé. Exclure les Guinéens de l'extérieur dans une élection est quelque chose de très grave, car augmentant le nombre des frustrés », indique Abdallah chérif.