[Photos] Femua 13 : La culture sénégalaise à l'honneur

Le Sénégal est sous le coup des projecteurs du 13eme festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) en Côte d'Ivoire. Notre pays est invité d'honneur de cette prestigieuse manifestation dont le promoteur est l'artiste et leader du group Magic System, Salif Traoré dit Asalfo.





Abdoulaye Diop, ministre de la culture et de la communication conduit la délégation sénégalaise composée d'officiels et d'artistes.





D'après Abdoulaye Diop, le choix de notre pays, est une preuve des liens solides et multiformes qui existent entre Dakar et Abidjan. ll a remercié l'engagement des organisateurs et des autorités ivoiriennes à faire de la participation du Sénégal une réussite.





Le ministre a soutenu que le Femua est une occasion d'offrir une vitrine à tous les acteurs des arts d'exprimer leur talent et leur savoir-faire.





La ministre ivoirienne de la culture et de la promotion de l'industrie du spectable des arts a loué le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire et salué la belle présence sénégalaise à cet important événement.





Le promoteur et commissaire du Femua a indiqué que le démarrage du Femua, marque par la même occasion la reprise des activités culturelles après la pause due à la Covid. Il a remercié les autorités sénégalaises notamment le Président Macky Sall qui l'a reçu et apporté tout l'appui et le soutien nécessaire.





Le Femua se tient du 7 au 12 septembre. A l'occasion, les organisateurs vont mener une vaste campagne de sensibilisation sur le Covid 19 ainsi que des actions sociales avec la pause de la première pierre de deux écoles offertes gracieusement par la Fondation Magic System à l'Etat de Côte d'Ivoire.