Le message d'Ousmane Sonko après sa rencontre avec le manifestant Mactar Mané

De 2021 à 2023, plusieurs manifestations politiques ont eu lieu à Dakar et environs, dont certaines pour soutenir Ousmane Sonko. Aujourd'hui Premier ministre, le leader de Pastef, lors de la réunion de son bureau politique, a rencontré l'un des manifestants devenu célèbre sur les réseaux sociaux après la publication de ses photos : Mactar Mané.





Lors d'une manifestation, il avait affronté les forces de l'ordre et les grenades lacrymogènes, armé de cailloux et accompagné de milliers d'autres jeunes sénégalais. Un militant anonyme qui symbolise, aux yeux d'Ousmane Sonko, la ferveur populaire qui a affronté gendarmes et policiers pour le succès du projet Pastef. Lors de sa réunion, Sonko leur a rendu hommage par le biais de Mactar Mané.