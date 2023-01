Forte explosion à l’aéroport de Conakry ce 12 janvier : Ce qu'il s'est réellement passé

Dans l’après-midi du jeudi 12 janvier 2023, l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry a été le théâtre d’une forte explosion dans la salle d’embarquement. Cela a semé la panique dans les rangs des passagers. Ils n’étaient pas loin de soupçonner une attaque terroriste. En réalité, il n’en est rien. C’est plutôt le téléphone d’un passager du vol Emirates en partance pour Dubaï qui a soudainement explosé selon Guinéenews qui rapporte l’information. Selon des sources concordantes, c’était le sauve-qui-peut hier dans l’aéroport.





La police scientifique va déterminer les raisons de l’explosion





Les agents de l’infrastructure aéroportuaire sont vite intervenus pour éteindre les restes du téléphone qui était en feu. Le propriétaire de l’appareil de marque Samsung s’appelle Juldeh Barri, il est né en Sierra Léone et voyageait avec un passeport américain. Il a été pris en charge par la police de l’air et des frontières. Une enquête de la police scientifique devrait faire la lumière sur les causes de cette explosion.