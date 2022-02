G5 Sahel : Les présidents encore convoqués à Paris

Un peu plus de deux ans après leur convocation à Pau pour un ‘’sommet de clarification’’, les chefs d’Etat des pays du G5 Sahel seront à nouveau à Paris le 16 février pour des raisons liées à la présence dans la zone des forces françaises en particulier, celles européennes en général.



Le contexte ayant un peu changé du côté des Exécutifs, seuls trois présidents seront présents sur 5. Il s’agit de Mouhamed Bazoum du Niger, de Mohamed Ould El Ghazouani de la Mauritanie et de Mahamat Idriss Déby du Tchad. Le Mali, en froid avec Paris actuellement, et le Burkina Faso qui a connu un coup d’Etat récemment n’ont pas été ‘’invités’’, selon Rfi.



Mais avant cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères des pays européens devront se retrouver en visioconférence, ce lundi 14 juillet. Ils s’accorderont sur l’avenir de leur présence au Mali et au Sahel. Si le retrait du Mali semble évident, il paraît tout aussi clair que l’Europe ne quittera pas le Sahel.



Certains pays comme le Danemark peuvent certes se retirer, mais la France qui a le plus intérêt et d’autres qui adoptent sa position resteront dans la zone par un redéploiement.



C’est certainement les décisions prises à l’issue de cette rencontre des Européens qui seront communiquées aux présidents africains mercredi prochain. Macky Sall président de l’UA et Nana Akufo-Addo qui président actuellement la Cédéao sont attendus. Il en est de même des Européens Charles Michel et Josep Borrell.