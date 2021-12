Gabon : Journées " Ville morte " pendant trois jours protester contre le pass sanitaire obligatoire

A compter de ce mercredi 15 décembre, le pass sanitaire sera obligatoire pour tous les agents publics (fonctionnaires et assimilés) et les salariés des entreprises au Gabon, ont indiqué les membres du gouvernement à l’occasion d’une conférence de presse ce lundi 13 décembre. La présentation d’un test RT/PCR ou d’une attestation de vaccination sera également obligatoire pour l’accès aux lieux publics tels que les administrations et les entreprises.





Les agents du public devront présenter un test PCR d’une validité de 14 jours maximum, ou une carte de vaccination au schéma complet (toutes les doses à jour) pour accéder à leurs bureaux. L’annonce a été faite par le ministre de l’Intérieur, Lambert-Noël Matha.





Annoncée il y a plusieurs semaines par le ministre de la Santé, la mesure sur la gratuité des tests PCR a également pris fin ce lundi 13 décembre. Le Test qui jusque-là était gratuit est désormais facturé à 20 000 Fcfa et le test VIP passe à 50 000 Fcfa.





Une décision qui intervient alors que le Chef de l’Etat Ali Bongo s’opposait à cette issue il y a quelques mois en arrière. « Je tiens à rappeler à tous que le vaccin n'est pas obligatoire mais fortement recommandé par les autorités sanitaires nationales et internationales », déclarait Ali Bongo le 22 mars dernier.





Appel à la ville morte du 15 au 18 décembre





Cette mesure du gouvernement, désormais officielle, était dans l’air depuis un bon moment déjà. A cet effet, le Copil Citoyen du Gabon, une ONG, a appelé les Gabonais à observer des journées « ville morte » du mercredi 15 décembre, jour de l’entrée en vigueur du pass sanitaire dans les lieux publics, au 18 décembre. Au programme de ces journées, l’ONG invite les Gabonais à observer des séances de prières et à faire des concerts des « assiettes » en famille.





Du côté du gouvernement, une campagne « anti-ville morte » a été lancée sur les réseaux sociaux. Ainsi, on peut voir des photos d’autorités et personnalités proches du gouvernement avec des légendes « je dis non à la ville morte le 15 décembre » en invitant les Gabonais à vaquer normalement à leurs occupations le jour j.