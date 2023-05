Gabon: La nomination d'un Sénégalais à la tête de la Direction Générale de la Société d’Energie et d’Eau crée la polémique





Ce dernier a été démis de ses fonctions et remis à la disposition de son administration d’origine au cours du conseil des ministres du 17 mai dernier. Tony Maga Ma Nzabe, directeur général adjoint chargé de la technique et des opérations qui avait également été limogé lors du même conseil des ministres a été remplacé par Sylvère Biteghe. Le nouveau responsable cumule plus de 20 ans de service au sein des entités comme la SEEG, la Société de Patrimoine, ou encore Gabon Power Company. Également désigné ce 22 mai, le président du conseil d’administration Christophe Jocktane Lawson qui est un banquier chevronné ayant occupé des postes à responsabilité au sein des établissements financiers internationaux tels que Citibank et Ecobank Transnational Inc (ETI).





«?Ces nominations, qui font suite aux décisions du Conseil des ministres du 17 mai 2023, rétablissent les dispositions statutaires de la SEEG, dont les dirigeants sont nommés en Conseil d’administration, par les représentants des actionnaires de la société?», indique un communiqué de la SEEG. La nouvelle équipe dirigeante de la SEEG devra travailler pour améliorer la desserte en eau et en électricité dans le pays.





Ce, dans un contexte où les populations se plaignent de la qualité des services rendus par cette société, concessionnaire du service public de production, de transport et de distribution de l’eau potable et de l’électricité pour une durée de 20 ans au Gabon. cette nomination est loin de faire l'unanimité. Les plus frénétiques ont immédiatement appelé à la démission du nouveau « DG » parce que, disent-ils, il existe des Gabonais compétents méritant de tels postes de responsabilité dans leur pays.

Ousmane Cissé, ancien patron de la chaîne panafricaine Label de l’homme d’affaires Mactar Sylla, est le nouveau directeur général de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Le Sénégalais a été nommé ce 22 mai 2023 au cours du conseil d’administration de l’entreprise. Expert en comptabilité, finance et fiscalité justifiant d’une expertise et d’une expérience en administration et gestion des organisations, le nouveau directeur général de la SEEG remplace à ce poste Gustave Aimé Mayi.