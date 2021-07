Gabon : Trois militaires auteurs du putsch raté de 2019 prennent 15 ans de prison

15 ans de prison pour les Putschistes au Gabon

La sentence est tombée comme un couperet, à l'issue d'une audience qui a duré jusqu’aux petites heures du jeudi 1er juillet 2021, indique Rfi. La main de la Cour militaire spéciale n’a pas tremblé. La cour a condamné à 15 ans de prison le lieutenant Kelly Ondo, ainsi que deux membres de la garde républicaine, reconnus coupables d’avoir fomenté un putsch qui a mal tourné, en janvier 2019.





Ils ont ainsi été condamnés pour les délits d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État, association de malfaiteurs et vol. Le lieutenant Kelly Ondo, Chef du commando membre de la garde républicaine, et ses hommes, l’ont échappé belle, puisque, indique Rfi, dans ses réquisitions, le procureur de la République avait requis contre eux la réclusion criminelle à perpétuité et 100 millions de francs Cfa d’amende.





Mais la cour a décidé de ne pas suivre le réquisitoire très sévère du parquet. Elle a infligé aux trois officiers la peine de 15 ans de réclusion criminelle, 31 millions de francs Cfa d’amende et une radiation de l’armée. La défense, qui conteste ce jugement, déclare : «Nous allons nous pourvoir en cassation.»