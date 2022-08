Gabon : un vol spécial pour le retour des Sénégalais en difficultés

Après le Mali et le Tchad, le Président Macky Sall a visité le Gabon. Et dans le cadre de son séjour dans ce dernier pays, il a rencontré les membres de la communauté sénégalaise.



Ces derniers lui ont exposé un chapelet de doléances parmi lesquelles le rapatriement de leurs compatriotes qui vivent dans de grosses difficultés au Gabon et voudraient rentrer, alors qu’ils n’en ont pas les moyens.



Cette demande des Sénégalais du Gabon a été satisfaite. Les Echos, qui donne l’information dans son édition du jour, rapporte que le chef de l’Etat leur a promis d’affréter un vol spécial pour le rapatriement des concernés.



Mais Macky Sall n’a pas détaillé les conditions de cette opération.