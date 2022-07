Guinée : 9% de réussite au bac

Taux de réussite catastrophique au Bac en Guinée

Les résultats catastrophiques du baccalauréat 2022 en Guinée feront sans doute parler d’eux au-delà même de Conakry. Le taux de réussite, révélé lundi soir, est de 9,37%, soit 8 731 admis sur un total de 93 202 candidats, selon le ministère de l'Enseignement Pré-universitaire et de l'Alphabétisation. Le Certificat d’études élémentaires a connu un taux de réussite de 17 % au CEE et le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) 15%.





Le ministre Guillaume Hawing a expliqué sur guineenews que face aux résultats, il avait deux choix : « faire un repêchage et continuer ainsi la politique de l’autruche ou dire la vérité au peuple de Guinée ». Même si le premier choix était plus avantageux pour le gouvernement, souligne-t-il, il a choisi de mettre le peuple guinéen face à la dure réalité. pour le bien de son en tant que gouvernants, le second est sans nul doute le plus bénéfique pour le futur du peuple de Guinée.





« Ces faibles taux de réussite aux examens nationaux session 2022 nous interpellent tous. Ils sont le reflet même de la déliquescence à outrance de l’école guinéenne. La responsabilité de cette déplorable situation est largement partagée entre tous les acteurs de la communauté éducative (État, enseignants et encadreurs, élèves et parents d’élèves, syndicats de l’éducation,…) ; nul ne doit donc jeter l’anathème sur l’autre. Remettons-nous tous en cause et faisons preuve d’union sacrée pour préparer nos futurs héritiers à mieux affronter les défis de l’avenir





Depuis lors, les commentaires fusent de partout. Pour certains, ce sont les mesures anti-triches prises cette année qui ont porté leurs fruits, car en Guinée, la fraude a pris des proportions inquiétantes.





Du côté des politiques, on appelle à l’introspection. « Le taux d’échec sans précédent au Baccalauréat vient confirmer le constat d’une éducation nationale en panne. Loin d’être le seul reflet du niveau de nos élèves, les résultats catastrophiques des examens nationaux révèlent brutalement l’échec du système d’éducation nationale de notre pays », a réagit Cellou Dalein Diallo à travers une note envoyée aux médias du pays.